Bağcılar’da 10 bin kişilik aşure ikramı

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, dev kazanlarda pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilgi gören etkinlikte, 10 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Hicri senenin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, program düzenledi. Bağcılar’ın en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi’nde kazan kuruldu. Kazanda incirden pirincine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi.

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Aşure gününün çok önemli bir anlam ifade ettiğini söyleyen başkan Özdemir, “Bu özel günde vatandaşlarımızla birlikteyiz. Komşularımızın bu lezzeti tatması için biz de Bağcılar Belediyesi olarak büyük bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Rabbim Muharrem ayını mübarek eylesin. Oruç tutan vatandaşlarımızın oruçlarını kabul eylesin. Aşuremizden tadan vatandaşlarımıza da afiyet olsun. Rabbim yapmış olduğumuz hayırları kabul eylesin” dedi.

Uzun kuyruklar oluştu

Yoğun ilgi gören etkinlikte, aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi çocukları için kimi de eşi için dağıtılan aşureden alıp evine götürdü. Gün boyunca süren programda ilçe sakinlerine 10 bin kap aşure ikram edildi.