Azerbaycan’ın Tıbbi Kurtarma Ekipleri kapasitesinin geliştirilmesi için Türkiye’den destek

Türkiye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Azerbaycan’ın Tıbbi Kurtarma Ekipleri kapasitesinin artırılması ve benzer bir yapılanmanın kurulmasına destek amacıyla Azerbaycan’da eğitimler vermeye başladı.

Türkiye sağlık alanındaki mevcut bilgi ve deneyimlerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor. Azerbaycan’ın tıbbi kurtarma ekipleri kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesi için UMKE ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı (FHN) arasında “Azerbaycan Tıbbi Kurtarma Ekipleri Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı” başlatıldı. Türkiye’deki UMKE yapılanmasına benzer bir kapasitenin geliştirilebilmesi için FHN’nin koordinasyonunda Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği’ne (TABİB) bağlı sağlık ekiplerinin de dahil olmasıyla bir kapasite geliştirme eğitim programı FHN Akademisi Eğitim Merkezi’nde bugün itibariyle başladı.

Azerbaycan Tıbbi Kurtarma Ekipleri Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı’nın açılış törenine FHN Eğitim Akademisi Başkanı Baba Salayev, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Yorulmaz, eğitime katılacak personel ve Türkiye’den gelen eğitmenler katıldı. Açılış töreninde konuşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Yorulmaz, UMKE olarak medikal kurtarma alanındaki uluslararası kurtarma tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını belirterek, “Türkiye olarak önceliğimiz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmak ve iki devlet, tek millet şiarını rehber almak olmuştur. Gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan, son derece sıkı bağlarla bir birine kenetlenmiş, geçmişte olduğu gibi bugün de kadir birliği içinde olan iki ülke, Türkiye ve Azerbaycan dostluk, kardeşlik, iyi komşuluk temelinde yürüttükleri ilişkilere bugün de yeni birini daha eklemiş bulunmaktayız. Başlayacak bu yeni eğitim programı ile uzun vadede Türkiye ve Azerbaycan olarak dost ve komşu coğrafyalar da üzerimize düşeni hakkaniyet ile yaparak, Türk dünyasında insan odaklı sürdürülebilir birlikte sağlayacağımız bir katkıda emin olabilirsiniz. Azerbaycan ile işbirliği içinde diğer devletlerin sağlık personellerinin de ilerleyen zamanlarda eğitilmesi ve ulusal medikal kurtarma ekiplerinin kurulabilmesi vizyonundan hareket ile doğrudan sahada çalışan sağlık personeli arasında iletişim kanalı oluşturmak, beraber ortak bir çalışma dili oluşturmak için bir planlama yapmaktayız” dedi.

Bakü ile eş zamanlı Türkiye’de İzmir ilinde Urla’da Sağlık Bakanlığı’na ait Simülasyon Eğitim Merkezi’nde Azerbaycan’dan giden 20 kişilik bir ekibe UMKE eğitiminin verilmeye başlandığını ifade eden Yorulmaz, “Düşünceden eğleme geçen her projemiz ile beraber birlikte hareket etme kültürünü soydaşlarımız ile paylaşmaktayız. Dost ve kardeş Azerbaycan özelinde Azerbaycan sağlık sistemine ve medikal kurtarma ekiplerine olabildiğince en yüksek faydayı sağlamak, beraber çalışmak, ortak dili oluşturmak için elimizden geleni yapıyor ve bu bizim önceliğimiz olmakta. Verimli ve güzel bir eğitim olması dileğiyle hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Yorulmaz, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet, tek millet düsturuyla her yerde, afet ve acil durumlarda işbirliği içerisinde çalıştığını belirtti. Özellikle Türkiye’deki orman yangınlarında Azerbaycan’ın desteğini sahada tam aldıklarını vurgulayan Yorulmaz, “Aynı şekilde biz de iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için burada Türkiye’deki Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’ne benzer bir yapılanma oluşturmak için Azerbaycan’a gelmiş bulunmaktayız. Burada 13 tane uzman eğitmenle beraber Azerbaycan’da, Özellikler Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndaki medikal ekiplerine, medikal kurtarma ile ilgili kendi tecrübelerimizi aktarmak için buradayız. Aynı şekilde bu karşılıklı bir tecrübe aktarımı olacak bizim için ve iki ülke arasındaki entegrasyon daha da güçlenmesine yardım olacak ve buradan aldığımız tecrübe ile diğer Türk devletlerinde de yine benzer şekilde medikal kurtarma ile ilgili eğitimlere devam edeceğiz. Umarım çok hayırlı bir eğitim olur. Diğer dost ve kardeş ülkelere de burada yaptığımız başlangıcı Azerbaycan halkı ile beraber diğer ülkelere de aynı şekilde eğitimlerimizi aktarmış oluruz” ifadelerini kullandı.

9 Aralık’a kadar devam edecek eğitim programı ile 50 Sağlık Personeli, Sağlık Bakanlığı İzmir Urla Uluslararası Eğitim ve Simülasyon Merkezinde 22 Sağlık personeli olmak üzere toplamda 72 Sağlık Personeli ile Azerbaycan Tıbbi Kurtarma Ekibi altyapısının oluşturulması sağlanacak.