banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü

Azerbaycan Türkünün kötü günleri geride kaldı

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, ’kanlı 20 Ocak’ ile ilgili açıklama yaparak, "Azerbaycan Türkünün kötü günleri geride kaldı" dedi.

Genel 19.01.2021, 14:34
2
Azerbaycan Türkünün kötü günleri geride kaldı

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Azerbaycan Dev Kardeşlik Candaşlık ve Strateji Platformu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, ’kanlı 20 Ocak’ ile ilgili açıklama yaparak, "Azerbaycan Türkünün kötü günleri geride kaldı" dedi.

Prof. Dr. İbrahim Öztek yaptığı açıklamada, "20 Yanvar, Azerbaycan Türkünün acı olduğu kadar, acıların ululaştırdığı bir kutlu gündür. Yıllarca özgürlük ve bağımsızlık savaşı veren Azerbaycanlı kardeşlerimiz 1990 yılında Ebulfeyz Elçibey başkanlığında kurulmuş olan Azerbaycan Halk Cephesi olarak; totaliter komünist sistem, Komünist Partisi, KGB, en önemlisi Sovyetler Birliğine ve Kızıl Ordu’ya rağmen bağımsızlık mücadelesini baskın bir biçimde sürdürmeye devam etti. Amaç, Sovyetler’den ayrılmak ve Sovyetler’in Ermenistan’a verdiği Azerbaycan topraklarının geri alınması mücadelesi idi. Sovyetler Birliği ise hürriyet ateşinin diğer cumhuriyetlere sıçramasından korkuyordu. Bilinçli ve hürriyetine susamış halk 17 Ocak günü Azatlık Meydanı’nı doldurdu. Azadlık, azadlık nidaları ile haykırıyorlardı. Fakat 20 Ocak günü Sovyet silahları Azerbaycan Türkünün üzerine ölüm yağdırdı. Azerbaycan’a 65 bin Rus askeri girmişti. Şehitler, yaralananlar, tutuklananlar, Azerbaycan Türkünü yıldıramadı. Şehitlerini karanfillere sararak bağırlarına bastı. Al bayrağı Bakü’nün tepesine çekti. Bayrak bir defa kalkmıştı ve artık onu hiçbir güç indiremeyecekti. O gün Sovyet Başbakan birinci yardımcısı Haydar Aliyev de harekete ve Halk Cephesi’ne çok büyük destek veriyor, sebep olanları büyük bir cesaretle lanetliyordu" ifadelerini kullandı.

"Sonunda Haydar Aliyev tüm Sovyetler Birliği’nin başına geçebilecek bir konuma yükselmişken, her şeyi bir kenara bırakarak, ülkesi Azerbaycan’ın istiklali ve istikbali için ülkesine dönüyordu" diyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Haydar Aliyev, açık ve gizli Rus baskılarına rağmen ülkesinin kalkınması için büyük gayretlerle Azerbaycan’ı Kafkasların parlayan yıldızı haline getirdi. Azerbaycan’a Dünyada prestijli bir yer edindirdi. Siyasi yapılanması, ekonomik kalkınmışlığı, silahlı kuvvetlerinin reorganizasyonu giderek güçlenmesini sağladı.

İlham Aliyev, bayrağı teslim aldığı günden bu yana ülkenin jeostratejik ve kritik konumunu daima ön planda tutarak, Hazar ve Şahdeniz petrogazının sağladığı avantajları da iyi değerlendirerek 30 yıl içinde Azerbaycan’ı, Sovyetler’den ayrılan cumhuriyetlerin en gelişmişi haline getirdi.

İlham Aliyev ülke kalkınmışlığına verdiği önem kadar, milli hassasiyeti yüksek Azerbaycan Türkünü, milli birlik ve milli şuur açısından da güçlendirdi. Ermenilerin işgalindeki Karabağ konusunu yurt içinde ve yurt dışında diaspora oluşturarak canlı tuttu ve “Karabağ Azerbaycan’dır” sloganını ağzından düşürmedi.

Son olarak, 27 Eylül 2020 günü Ermenilerin başlattığı hain saldırıya, hazırlıklı olan kahraman Azerbaycan silahlı kuvvetleri, başta İlham Aliyev olmak üzere öyle bir ders verildi ki Ermenistan’ın beli kırıldı. 44 gün süren savaşta Ermeni güçleri çok büyük kayıplar verdiler. 8 kasım zafer günü Azerbaycan Türkünün, 20 Yanvar kanlı gününü de, Rus destekli Hocalı soykırımını da ve daha birçok acıları gerilerde bıraktı.

Bu arada Türkün ’Şark Kapısı’ Nahçivan, Azerbaycan’a, Türkiye de Orta Asya Türklüğüne bağlandı.

Unutma, Türkiye ve Azerbaycan bir gövdenin iki şah damarı gibidir. Biri rahatsızlanırsa, gövde için felaket vardır."
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12