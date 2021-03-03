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Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov’dan, Maltepe Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Konuk Bakan, Maltepe Belediye Meclisi’nde de konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Ali Kılıç ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Kerimov karşılıklı hediyelerini takdim etti.

Genel 03.03.2021, 15:48
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Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov’dan, Maltepe Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Konuk Bakan, Maltepe Belediye Meclisi’nde de konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Ali Kılıç ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Kerimov karşılıklı hediyelerini takdim etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ağırladığı heyette Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov’un yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyetinin Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Vasif Eyvazzade, Azerbaycan Milli Kütüphanesi Başkanı Kerim Tahirov, Azerbaycan Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda davetli yer aldı.

Azeri ressam Mikayıl Abdullayev anısına sergi

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da aralarında bulunduğu heyet daha sonra, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Azerbaycanlı ünlü ressam Mikayıl Abdullayev’in doğumunun 100. yılına ithafen düzenlenen serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen heyet daha sonra Maskkara Tiyatrosu’nun kadın erkek ilişkilerini konu alan “Suçlu Kimdir?” adlı oyununu izledi.

“Türk kardeşlerimiz hep yanımızda oldular”

Konuk Bakan Kerimov, Maltepe Belediye Meclisi’nde konuşma yaparak, Azerbaycan’daki savaş boyunca Maltepe’nin kendilerine verdiği destek için teşekkür etti. Can Azerbaycan’dan selam getirdiğini belirten Bakan Kerimov, “Yeni görevimde ilk resmi seferimi kardeş Türkiye’ye yaptığım için çok onurluyum. Türkiye tarih boyunca Azerbaycan’ın yanında olmuş, Kafkas İslam Ordusu Bakü’ye gelmiş, işgalden kurtarmıştır. Ve 30 yıl 100 yıl sonra yine Türkiye’nin desteğiyle, işgaldeki Karabağ’ımızı işgalden kurtardık. 44 gün Türk kardeşlerimiz hep yanımızda oldular, desteğinizi hep hissettik. Bu zor dönemde Azerbaycan halkına sivil saldırılar olduğunda Türk gazeteciler kendilerini tehlikeye atarak dünyaya gösterdiler, bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim amacımız, Türk kardeşlerimizle kültürel alanda iş birliğimizi güçlendirip geliştirmektir. Sinema, tiyatro, müzik, kütüphaneler alanlarında iş birliği yapmak niyetindeyiz. Bundan sonra da inşallah Karabağ’da da restorasyon yapmak istiyoruz, bu konuda da Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’ın daveti ile buradayız, çok teşekkür ederiz. Bizim için bugün burada bulunmak büyük bir onurdur, bundan sonra da iş birliğimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

"İki devlet tek milletiz"

Kültür Bakanı Anar Kerimov’u Maltepe’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe’nin aynı zamanda Azerbaycan’ın bir ilçesi olarak görülebileceğini belirtti. Başkan Kılıç, “Azerbaycan’ın 100. kuruluş yıl dönümünde ve Sayın Haydar Aliyev’in 95. doğum gününde Maltepe’de bir parkımıza adını verdik. Sayın Bakan, dün de Ankara’da Azeri sanatçılarla bir araya geldi. Gurbette değiller, ama aynı zamanda Azerbaycan’ın her sanatçısı kendi ulusunun, milletinin fahri elçisidir. Bu fahri elçileri bugün Anadolu insanının çağdaş, güler yüzü Türkan Saylan’ın adını taşıyan Kültür Merkezimizde bir araya getirmenizden ayrıca memnuniyet duydum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. İki devlet, tek milletiz. Maltepe’yi aynı zamanda bir ilçeniz olarak görebilirsiniz” dedi.

Konuşmasının ardından Maltepeli bir kadının el emeği göz nuru, hiç dikiş yapmadan hazırladığı bir tabloyu Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov’a takdim etti.
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