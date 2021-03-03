Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov’dan Atlas Sineması’na ziyaret

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Beyoğlu’nda bulunan tarihi Atlas Sineması’nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, sergilenen eski ve nostalji sinema sektöründe kullanılan cihazları tek tek inceleyip bilgi aldı. Ardından Bakan Kerimov ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan basın açıklama yaptı. Türkiye’nin en iyi yapım şirketleri ile görüştüklerini belirten Bakan Kerimov, “Kültür bakanı olarak yeni görevimde ilk resmi seferimi kardeş Türkiye’ye yapıyorum. Seferden çok memnunum. Bunun için birçok sebebi var. Kardeş Türkiye tarih boyunca Azerbaycan’ın yanında oldu. Azerbaycan’ın hakkı davasında yanında oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Azerbaycan’ın acısı Türkiye’nin acısıdır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise “Somut mirasımızın restorasyonu yapmak çok önemli. Somut olmayan mirasımıza geldiğimizde sözle başlıyor. Söz kitaba dönüşüyor. 7’nci sanat dediğimiz sinema dönüşüyor. Kültür aktarımı için en önemli alan oluyor. Kendi kültürünüzü anlatmak için en olumlu mecra sinema” şeklinde konuştu.