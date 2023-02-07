Azerbaycan halkı, Türkiye’deki depremzedeler için seferber oldu

Azerbaycan halkı, Türkiye’de meydana gelen depremin mağdurlarına destek amacıyla seferber oldu.

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremden etkilenenler için Azerbaycan’da yardım kampanyası başlatıldı. Azerbaycan’daki hayırseverler, Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının desteğiyle başlatılan "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu Azerbaycan" yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım toplanmaya başladı. Kampanyayı duyan vatandaşlar; battaniye, yorgan, ısıtıcılar, giysi, ayakkabı, erzak gibi deprem mağdurlarının ihtiyacını giderebilecek malzemeleri yardım toplama noktasına getirerek teslim etti. Toplanan yardımlar, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelere gönderilecek.

"Bu yardımı kendime borç bildim"

Türkiye’de yaşanan deprem faciasına derinden üzüldüğünü belirten Nizami Adıgüzelov, "Oradaki çocuklara ve büyüklere belki yardımım dokunur diye imkanım yettiğince bir şeyler getirdim. Biz bir millet, iki devletiz; o yüzden bunu kendime borç bildim. Bu yardımı kendi kardeşlerimize getirmeyi kendime borç bildim" dedi.

Günlerdir akıllarının Türkiye’de olduğunu söyleyen Nurlana Elcan, "Elimizden geldiğince bulunduğumuz gruplarda yardım kampanyasını paylaşıyoruz. Türkiye büyük bir devlet. Biz durumun tam olarak nasıl olduğunu bilmediğimiz için bekliyorduk. Millet olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Azerbaycanlılar Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinin önüne karanfil bıraktı

Azerbaycan vatandaşları, depremin etkileriyle mücadele eden Türkiye’ye desteklerini göstermek için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplandı. Büyükelçiliğin önüne karanfil ve çelenk bırakan Azerbaycanlılar Türkiye’nin arkasında olduklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Allah Türk halkına bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Türkiye’deki kardeşlerine destek için büyükelçiliğe geldiklerini belirten Emil Rahimov, "Büyükelçiliğin önündeyiz, sivil toplum kuruluşları, halk ve çeşitli teşkilatların üyeleri olarak buraya Türk halkına desteğimizi göstermek için geldik. Bazılarımız yardımlar topluyor. Allah Türk halkına bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun, Türk halkının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin acısının Azerbaycan’ın acısı olduğunu söyleyen Azerbaycan Basın Konseyi Üyesi Agil Alesger, "10 milyon Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısıymış gibi hissetti. Dünden beri hepimiz bu konuya odaklandık. Türkiye’nin bu ağır, elim faciadan başı dik çıkacağına inanıyoruz. Türkiye nasıl 44 günlük savaşta bizim arkamızda kenetlendiyse, biz de hepimiz Türkiye’nin arkasında kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakü’de otobüslere Türk bayrağı asıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de faaliyet gösteren bazı özel otobüs şirketleri de Türkiye’ye desteklerini göstermek için otobüslerine Türk bayrağı astı.