Aydın’da korona virüs aşısının etkisi araştırılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşısının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda etkisi araştırılacak. Aydın, Kahramanmaraş ve Kayseri’de yapılacak araştırma bin 500 kişi üzerinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aydın, Kahramanmaraş ve Kayseri illerine yazı gönderdi. Belirtilen illerde yapılacak olan çalışmada korona virüs aşısının 65 yaş ve üstü bireylerde aşının hastalığa karşı koruyuculuğu ve koruma süresine bakılacak. Kovid-19 geçirmemiş, aşı olarak çalışmaya katılmayı kabul eden her ilden bin 500 kişi bu çalışmaya dahil edilecek.

Katılan kişilere anket uygulanarak, 1, 14, 28, 42, 56, 90, 120, 150, 180, 240 ve 360’ıncı günlerde korona virüs testi yapılacak. Bunun yanında belirlenen zamanlarda çalışmaya katılan kişilerin antikor düzeylerini araştırmak için ELISA testi yapılacak. Çalışma içerisinde yer alan kişilerde, hastalık oluşması durumunda da hastalığın kişilerdeki seyri de bu kapsamda takip edilecek.

Gönderilen yazıda, “Ülkemizde yaşlı nüfusa yapılan aşının etkililik düzeyi ve aşının oluşturacağı seropozitivite düzeyinin saptanması son derece önemli. Genel Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında Aydın, Kayseri, Kahramanmaraş illerinde 65 yaş ve üstü kişilerde inaktif Covid-19 aşısı etkililiği ve aşı sonrası seropozitivite düzeylerini saptamak amacıyla bir araştırma planlanmıştır. İlinizde 65 yaş ve üstü grupta yürütülmesi planlanan araştırmanın yönerge dahilinde başlatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.