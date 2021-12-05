Aydın: “KİMER ile Kartal’ın nabzını tutuyoruz”

Kartal Belediyesi’nin, ilçe sorunlarının hızlı tespiti ve çözümü için her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirdiği, Muhtarlar Toplantısı’nın 144’üncüsü gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya, Kartal Belediyesi Başkanvekili İmam Aydın, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Kartal’ın mahalle muhtarları katıldı.

Başkanvekili İmam Aydın’dan ‘Komşu İletişim Merkezi’ vurgusu

Toplantıyı yöneten Kartal Belediyesi Başkanvekili İmam Aydın, yaptığı konuşmada Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde kurulan Komşu İletişim Merkezi’nin saha çözüm hareketi ile ilçedeki tüm haneleri ziyaret ettiklerine dikkat çekti.

Başkanvekili İmam Aydın, özellikle Covid-19 salgını döneminde, Komşu İletişim Merkezi’nin Kartallılara ulaşmasının önemine dikkat çekerek, “Kartallıların sorunlarına karşı çok duyarlıyız. 7/24 cevap vermediğimiz bir telefon yok. Komşu İletişim Merkezi ile kurduğumuz sistemle bunu çok daha iyi pekiştirdik. KİMER ile Kartal’ın nabzını tutuyoruz. Kartallılardan gelen tüm şikayet ve talepleri müdürlüklerimiz değerlendiriyor. Bugüne kadar, muhatap alınmayan tek bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Kartal Belediyesi’nin, ilçe yönetimini mahalle muhtarları ile ortak gerçekleştirdiğini söyleyerek muhtarlık makamının önemine dikkat çeken Başkanvekili İmam Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geleneksel muhtarlık toplantılarımıza devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bundan sonra da gelişerek devam edeceğini düşünüyoruz. Gayretimiz de bu yönde olacaktır. Bu anlamda da muhtarlar bizim için çok büyük önem arz ediyor.”

Başkanvekili İmam Aydın’ın konuşmasının ardından, toplantıya katılan muhtarlar, mahalleleri ile alakalı talep ve sorunları aktardı. Kartal Belediyesi yöneticileri, muhtarlardan gelen talep ve sorunları kaydederek, sorunların çözümü için en yakın zamanda harekete geçileceğini ifade etti.