Ayakkabı Sektörü 2022’ye 1 Milyar Dolarlık İhracat Rekoru ve Yüzde 23’lük Büyüme ile Girdi

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde deri ve deri mamulleri ürün grupları içerisinde en çok ihracat ayakkabı ve aksamları ürünlerinde gerçekleşti. Bu ürün grubunda 1 milyar 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, ayakkabı ve aksamları ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış kaydedildi. Aynı ürün grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise İDMİB verilerine göre 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 58,3 olarak belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TASD Başkanı Berke İçten, “Yıllık; 550 milyon çift üretim kapasitesine sahip olan ayakkabı sektörümüz, dünyanın 5. büyük ihracat merkezi konumunda bulunurken, Türkiye aynı zamanda dünyanın 6. büyük üretim merkezi olarak yer alıyor. Biz de dernek olarak sektörümüzün bu bağlamda daha çok kalkınması adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

En çok ihracat Rusya’ya gerçekleşti

“Ayakkabı ürün grubu ihracatımızda, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış kaydedilmiş, ihracatımız 818,4 milyon dolardan 1 milyar 6 milyon dolara çıkmıştır” diye belirten Başkan Berke İçten, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye tarafından en çok ayakkabı ve aksamları ihracatı yapılan ilk 10 ülke sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 oranında artış kaydedilen Rusya lider konumunda yer alırken, bu ülkeye yapılan ihracatımız 82,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” diye ifade etti.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde ayakkabı ihracatında yüzde 18,8 oranında artış yaşanan Irak ikinci en büyük ihracat pazarı olurken, ihracat değeri 75,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Irak’ın toplam ihracat içindeki payı yüzde 7,5 oldu. Yine aynı dönemde yüzde 16,2 artış yaşanan üçüncü en büyük ihracat pazar Almanya’nın payı ise yüzde 7 ve ihracat değeri 70 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde İspanya, Romanya, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Libya ve Hollanda’ya yönelik ihracatta sırasıyla yüzde 7,7, yüzde 24,9, yüzde 53,2, yüzde 25,3, yüzde 21,7, yüzde 58,8 ve yüzde 21,3 oranlarında artış kaydedildiği görüldü.

Berke İçten: “Ayakkabı sektörü rekorlara doyamayacak”

Ülkemizin 3.5 - 4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ticaret hacmi dönmektedir” diye ifade eden Başkan Berke İçten, “Sektörümüze daha çok katma değer sağlamak üzere, yeni pazarlarda ticaret gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık ve 2022 yıl sonu hedefimizi de yeni rekorlar kırmak üzere belirledik” dedi.

TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye şimdilerde yabancı üreticilerin de yeni gözdesi konumunda, ülkemiz çok ciddi bir üretim potansiyeline sahip bulunuyor. 2021 yılını pandemiye rağmen rekorlarla geçiren ayakkabı sanayimiz, önümüzdeki yıllarda da rekorlara doyamayacağımız işlere imza atmaya devam edecektir. Sektörümüzün önü çok açıktır. Dünyanın 5. büyük ihracat merkezi konumunda bulunan ülkemizin ilk 3’te yer alması için şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“2022’de kendi fuarlarımızı yapacağız”

TASD Başkanı Berke İçten, “Türkiye’nin en kapsamlı ayakkabı moda fuarı olan AYMOD, 33 yıldır aralıksız olarak yılda iki kere olmak üzere Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD)’nin de destekleri ile düzenleniyordu. Geçtiğimiz Eylül ayı sonunda 65. kez organize edilen bu büyük organizasyonun Mart ayındaki 66’ncı buluşması içinse geri sayımı başlattık. Ancak bu yıl yeni bir oluşuma imza atarak TASD Fuarcılık A.Ş’yi kurduk. Böylece fuarın tüm organizasyonu TASD Fuarcılık tarafından yürütülecek. 30 Mart ve 02 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek” dedi.