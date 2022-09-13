Avrupa’daki enerji krizi turizmde yeni fırsatlar doğuracak

Fintables kurucu ortağı Yunus Şahin, Avrupa’da 1 numaralı gündem maddesi olan enerji krizinin, Türkiye’yi turizm özelinde kış aylarında da cazip bir ülke konumuna taşıyacağını söyledi. Geçen seneki toplam turist sayısının yüzde 93’ü, 2022’nin sadece ilk 7 ayında Türkiye’ye giriş yaptı. Ayrıca Temmuz ayında 6,7 milyon olarak gerçekleşen toplam turist sayısıyla bu yıl ilk kez 2019 Temmuz rakamının gerçekleşmenin üzerine çıkmış oldu. Buna bağlı olarak küresel salgından en fazla zarar gören sektörlerin başında gelen havacılık da eski günlerine dönüyor. Ağustos ayında Türkiye geneli toplam havayolu yolcu trafiği bir önceki aya göre yüzde 3, geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 20 oranında yükselerek 21,9 milyon oldu. 2021’de 9,4 milyon olan dış hat yolcu trafiği ise bu ay 2019’daki seviyenin yüzde 3 altında; 13,8 milyon olarak gerçekleşti.

Şahin, “Küresel havacılık sektörü için 2019 seviyelerine 2023’te ulaşılması bekleniyordu ancak enflasyonist ortam ve resesyon etkileriyle yeni hedef 2024 oldu. Türkiye ise 2022 yılında bunu bazı aylarda gerçekleştirmiş olacak. 2023’te ise yeni rekorlar bizi bekliyor. Avrupa’nın enerji krizi Türkiye’yi kışın da cazip bir bölge haline getirdi. Kasım ayı otel rezervasyonları hiç olmadığı kadar yüksek bir doluluğu gösteriyor. Bu hem turizm sektörü için hem de havacılık sektörü için iyi bir kış dönemine işaret ediyor. Diğer yandan, geride kalan ay içinde havacılık sektörü için öne çıkan gelişmelerden biri de iç hatlarda 999 TL olarak uygulanan tavan fiyatın 1.150 TL’ye yükseltilmesi oldu. Tavan fiyat uygulaması, havayolu şirketlerinin iç hatlardaki karlılığını ciddi oranda baskılayan bir etmen. Bu sebeple pek çok uçağın ağırlıklı olarak dış hatlara yönlendirildiğine ve yolcuların son dönemde bilet bulmakta bir hayli zorlandığına tanık oluyoruz. Buna paralel olarak da ağustos ayında iç hat yolcu trafiği geçen seneye göre yüzde 7, 2019’a göre de yüzde 11 düşerek 8,1 milyon olarak kaydedildi” dedi.