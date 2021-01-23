ASKİ Genel Müdürü Öztürk: “Ankara’nın gelecek 30 yılını şekillendiriyoruz”

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar, çalışmalar ve yeni yılda yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının etkisi altında bir yıl geçirdiklerini ifade eden Öztürk, bu olağanüstü ve zorlu koşullarda ASKİ’nin bir yandan Başkentlilerin musluklarından sağlıklı ve kesintisiz su içmesini sağlarken diğer yandan da yıllardır ihmal edilen altyapı projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

ASKİ’nin bir yılını değerlendirirken şeffaf, planlı, bilimsel, yetkin ve hesap veren bir yönetim anlayışını merkeze koyarak 7/24 esasına göre çalıştıklarını belirten Öztürk, günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırılan hizmet anlayışı ile mesleki ve kişisel eğitimlerle de personelin kurumsal verimliliğinin artırıldığını söyledi. Pandemi sürecinde çalışmaların aksamadığını ve kronikleşmiş birçok sorunun bu dönemde çözüldüğünü vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara genelinde 470 kilometre atık su, 96 kilometre yağmur suyu imalatı ve yaklaşık bin 660 kilometre içme suyu hattının başarılı bir şekilde yapıldığını açıkladı.

25 ilçenin tamamında ihtiyaç duyulan, eskiyen ya da yetersiz kalan yerlerde toplam 9 bin yağmur suyu ızgara imalatının gerçekleştirildiğini ifade eden Öztürk, “Aynı dönemde toplam 2 milyon 500 bin metre pis su/yağmur suyu hattı ile toplam 150 bin adet ızgara/baca temizliği yapıldı. 25 ilçemizde toplam 220 bin adet içme suyu/kanal arızası giderildi” dedi.

Tüm bu çalışmaları ASKİ bütçesini kurumun asli hizmet, amaç ve projelerinde kullanarak tamamladıklarının altını çizen Öztürk, ASKİ’nin tüm enerjisini 21. yüzyıl Başkent’ine yakışmayan, acil çözüm bekleyen altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak ile gelecek yılların ihtiyacını karşılayacak altyapı ve içme suyu hatlarını hayata geçirecek projelerin yapımı için harcadığını söyledi.

Açıklamalarına Covid-19 salgının başladığı 2020 yılının Mart ayından itibaren ASKİ’nin aldığı önlemleri anlatarak başlayan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hepimizin sağlığını tehdit eden pandemi de hijyenin önemi herkesin malumudur. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ASKİ olarak borcundan dolayı hiçbir abonemizin suyunun kesilmeyeceğini ilan eden ilk belediye olduk. Borcundan sayacı sökülen abonelerimizin sayaçlarını derhal takarak kimseyi susuz bırakmadık. Özellikle 65 yaş üzeri yurttaşlarımız evlerinden çıkmak zorunda kalmasınlar diye ekiplerimiz evlerine giderek abonelerin kartlı sayaçlarına avans su yükleme uygulaması yaptı. Çok uygun maliyette dezenfektan üreterek, belediyemizin yanı sıra birçok kurumunda ihtiyacına ücret almadan yanıt verdik. Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde başlatılan “Su Ver” kampanyası ile ihtiyaç sahibi ile hayırsever vatandaşların bir araya gelmesine aracı olduk.”

Ankara’da çevre ve insan sağlığı esas alınarak, etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ile yağmur suyu hizmetlerinin bir bütün içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Öztürk, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikleri, buna bağlı yaşanan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmanın, kentlerin uzun vadeli “su yönetiminin planlanması” gerekliliğini ortaya çıkardığını söyledi.

Öztürk, “Geçtiğimiz yıl Başkent’in 30 yıl boyunca içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetiminde yol haritası olacak Master Plan çalışmalarına başladık. Kentimize yeni bir kimlik kazandıracak Master Plan çalışmalarıyla; su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri, kurumsal yapı, yatırım programları ve finansal analizler oluşturulacak” dedi.

Bir ülkenin, bir şehrin medeniyet ölçüsünün altyapı tesislerinin seviyesi ve gücüne bağlı olduğunu dile getiren Öztürk, “Geçmiş deneyimlerden de gördüğüm kadarıyla altyapı yatırımları en çok ihmal edilen konuların başında yer almaktadır. Oysa gelişmiş olarak görülen ülkelerin en büyük özelliklerinden biri de altyapısına yaptığı yatırımlardır” diye konuştu.

2020 yılındaki önceliklerinin Başkent’in her bir noktasında su taleplerinin karşılanması olduğunu ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi: “Öncelikli olarak pandemi koşullarının el verdiği ölçüde muhtarlarımızla, yurttaşlarımızla bir araya gelerek taleplerini aldık. Acil yapılması gereken işleri belirledik. Planlamalarımızı yaptıktan sonra da kısa sürede sorunları çözmeye başladık.”

Ankara’nın 13 ilçesinde bulunan insan sağlığını tehdit eden asbestli ve ekonomik ömrünü tamamlamış PVC boruların değişimine başlandığını ifade eden Öztürk, ASKİ’nin öz kaynakları ile toplam uzunluğu 400 kilometreyi bulan hatların 2021 yılı sonuna kadar yenileceğini açıkladı. Öztürk, yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı: “30 yıldır içme suyu sıkıntısı yaşayan Etimesgut-Sincan-Yenikent-Organize Sanayi Bölgeleri-Gecekondu Önleme Bölgesi-Temelli-Polatlı bölgelerine içme suyu temin edecek 106 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesini yaparak yapımına başladık. 1,5 milyon kişinin yararlanacağı projenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor.”

Yüzükbaşı’ndan Polatlı’ya su sağlayan mevcut ana isale hattının ekim ayı içinde yenilendiğini de hatırlatan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Sürekli arıza vererek uzun süreli su kesintilerinin yaşandığı ilçede yeni hat devreye alınıncaya kadar sorun yaşanmaması için 120 saat aralıksız süren çalışmayla 80 kilometre uzunluğundaki hatta iyileştirme çalışmaları yaptık” bilgisini paylaştı.

Mevcut hatlara paralel yedek hatların döşenmesinin gerekli olduğunu dile getiren Öztürk, bir hatta arıza olması halinde yedek hattın devreye girmesiyle vatandaşların su sıkıntısı yaşamayacağını ifade etti. Bu kapsamda bir diğer önemli içme suyu projesinden birinin Gölbaşı için döşenecek paralel hat olduğu bilgisini veren Öztürk, “2020 yılında ihalesi yapılan proje ile Altındağ-Mamak-Çankaya ve Gölbaşı’na 26 kilometrelik içme suyu hattı döşeyerek hem Gölbaşı ilçesinin hem de yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayacağız” diye konuştu.

ASKİ’nin geçen bir yılda yeni su kaynaklarının bulunması, su kuyularının açılması ile özellikle kırsalda açıktan akan suların kapalı sisteme alınması için çalışmalar yaptığına dikkat çeken Öztürk, “Su sıkıntısı olan 17 mahallede (köy) açtığımız 23 kuyu ile su ihtiyacını karşılamaya başladık. Açılan su kuyularında suyun da kalitesini belirleyerek suyun yapısına uygun arıtma sistemi kurduk. Kanalizasyon hattı olmayan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden 85 mahallede atık suları kapalı sisteme aldık” dedi.

Ankara genelinde bin 600 içme suyu deposunun bulunduğunu ifade eden Öztürk, “Büyük çoğunluğunda sızdırmazlık, temizlik, betonarme yapısındaki deformasyonlar bulunan eski ve yıpranmış depolar yerine 227 yeni depo inşa edilirken, depoların yenilenmesine bu yıl içinde de devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’da şiddetli yağmurlarda meydana gelen su taşkınlarının önlenmesi için Sıhhiye Marmara Sokak, Mamak Belediye önü ve paralel sokaklar, Boğaziçi Mahallesi, Ümitköy içi gibi çok sayıda bölgede altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, farklı noktalarda ise çalışmaların devam ettiğini kaydeden Öztürk, “Su baskınlarının sıkça yaşandığı cadde ve sokaklar ile özellikle alt geçitlerde yeni imalatlar yaptık. Şöyle ki; bu bölgelerde yenilenen ve sayısı arttırılan ızgaralar yeni döşenen ve ayrıştırılan yağmur suyu ile kanalizasyon hatları sayesinde yağışlı havalarda yaşanan yığılma ve su baskını riski ortadan kalkmış oldu” dedi.

Başkent’in altyapısında yaşanan en temel sorunların başında yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birçok noktada birleşik olmasının yattığını vurgulayan Öztürk, “Ankara Çayı’nın ulaştığı Sakarya Havzası’nda su kaynakları ve tarımsal sulamada kullanılan su üzerinde baskı oluşturan kirlilik yüklerinin azaltılması ve halk sağlığının korunması için karışık hatlarda ayrıştırma çalışmalarımızda devam etmektedir” diye konuştu.

”Başkent’in suyunu kaynağından itibaren temizlemeye başladıklarının altını çizen Öztürk, yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi: “Ankaralıların kaynak suyu lezzetinde su içmesi için barajlarda algisit uygulamasını başlattık. Baraj Havzası Koruma Planları için çalışmalar yapıyoruz. İçme ve kullanma suyu temin edilen havzalarda hemşehrilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına Türkiye’de ‘Özel Hüküm Belirleme’ projelerini başlatan ilk idare olduk.”

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in atık ve yağmur suyunun toplandığı Tatlar Atık Su Tesisinin kapasitesinin artırılması için çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Ankara merkezine hitap eden Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinde 2010 yılında yapılması gereken kapasite artırımı ne yazık ki yapılmamış. Günlük 750 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip ve yetersiz kalan mevcut tesisin revizyonu ve kapasite artırımı için proje ön planlama ve tasarım çalışmaları başlattık” şekline konuştu. Günlük 1 milyon 150 bin metreküp su arıtımının gerçekleştirildiği İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin de kapasitesinin artırılacağını açıklayan Öztürk, tam kapasite olarak çalışan tesisin 4. ünitesinin hizmete alınmasının ardından tesisin 1 milyon 650 bin metreküp arıtma ile tam kapasite çalışacağını söyledi.

Ankara’da hem içme hem de atık su arıtma tesisi olmayan ilçenin kalmayacağının da altını çizen Öztürk, Beypazarı ve Temelli’de 4 yıldır tamamlanamayan arıtma tesislerinin tamamlanarak ilçe halkının temiz ve sağlıklı su kullanmasını sağladıklarını vurguladı.

Eskimiş ve yetersiz kapasiteye sahip borularda meydana gelen kayıp ve kaçakların su tüketiminde büyük yer tuttuğuna dikkat çeken Öztürk, “Boşa akan kayıp kaçak suların tespitini hızlandırdık. Günlük 168 bin kişinin su ihtiyacına denk gelen 7 milyon 900 bin metreküp suyun boşa gitmesine engel olduk. Fiziki kaçakların yanı sıra suda kaçak kullanımının da önüne geçecek çalışmalara ağırlık verdik” dedi.

Sudaki kayıp kaçakların önlenmesi, su verimliliğinin artırılması ve sağlıklı bir yönetim anlayışının yanı sıra enerji maliyetlerinin düşürülmesinin de önemine değinen Öztürk, “Kesikköprü hattından gelen suyun yüksek enerji maliyeti bulunmaktadır. Gerede suyunun devreye girmesiyle birlikte aylık 23 milyon TL olan enerji maliyeti ortadan kalkmıştır. Tesislerde daha az enerji tüketen pompaların kullanımının yanı sıra tarife değişikliği ile de enerjide büyük oranda maliyeti düşürdük” ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi birimleri ile bağlı kuruluşlarında olduğu gibi ASKİ’nin tüm ihalelerinin de canlı olarak yayınladığını belirten Öztürk, açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyunun gözü önünde yapılan ihalelere rekor sayıda katılım olduğunu sözlerine ekledi. Öztürk, ASKİ’nin 2020 yılı içinde yaptığı toplam 93 ihalenin canlı yayınlandığı bilgisini paylaştı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, faaliyetlerin olası risklere karşı önceden plan ve proje geliştirerek sürdürüldüğünü ifade ederek, “Çalışma prensibimizde ortaya çıkan krizin başarı ile yönetilmesi değil ileride meydana gelecek riskleri önceden belirleyip bu riskler için planlama yaparak adım atmak gerektiğine inanıyoruz. Yani kriz yönetiminden risk yönetimine geçersek, altyapıda hiçbir sorun yaşamayız. Bu sayede de zaman ve maddi kayıpları önlemiş oluruz. Böylece vatandaşlarımızın refah düzeyini de arttırmış oluruz” değerlendirmesinde bulundu.