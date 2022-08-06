Armatürde hedef katma değerli ihracat

Armatür sektöründe hedef katma değerli ihracat olarak belirlendi.

Armatür Derneği sektör toplantısında katma değerli ihracatı artırmak, yeni pazar hedefleri belirlemek, firmaların finansal sorunlarına çözüm arayışı, Ar-Ge ve inovasyon konusunda üyelerin gelişimi, yeni teknolojilerden ve son gelişmelerden sektörün haberdar olması, parite ve resesyon kıskacındaki küresel ekonomideki kayıplardan minimum düzeyde etkilenmek için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, yaptığı konuşmada, önceden, TİM çatısı altında temsil edilemeyen bir sektör olduklarını, yeni dönem ile birlikte artık armatürün ayrı bir sektör olarak değerlendirilmeye başlandığını belirterek, "Bundan ziyade ihracat odaklı, iş birliği yapan bir çatı altında birleştik. Yararlarını da ihracat rakamlarımız ve iş potansiyellerimizdeki artış anlamında gözlemlemeye başladık. Ayrıca belirttiğim gibi sektörün sorunlarına birlikte çözüm arıyoruz, ihtiyaçlarının karşılanması için birlikte çalışıyoruz. Sektörümüze çok inanıyor ve güveniyorum. Eminim ki bu birliktelikten doğan güç günden güne çığ gibi büyüyecek ve sektörümüzü hak ettiği konuma getirecek" dedi.

Armatür sektörünün, hammadde olarak ağırlıkla bakır hurdası olmak üzere demir döküm gibi ürünlere bağımlı bir sektör olduğunu söyleyen Turhan, "Sektörün hurda malzemeye ihtiyacı var. Bu sektörün büyümesi için önünün açılması gerekiyor. Kullanmasanız da Eximbank limitini açtırmanızı öneriyorum. Benim ihtiyacım yok dememek lazım. Eximbank çok iyi fon buluyor. Yurt dışı ihracatlarınızda mutlaka sigorta yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Dünya genelinde beklenen resesyonla beraber sektörlerde daralmalar ve kayıplar yaşanacaktır. Hem devletimizin hem de sanayicimizin bu döneme ilişkin stratejiler belirlemesi gerek. Cumhurbaşkanımızın

önderliğinde, 300 milyar dolar ihracat hedefine armatür sektörü olarak ciddi destek vermeye hazırız" dedi.