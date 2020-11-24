Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın: “İYİ Parti’de en büyük sorun Millet İttifakı”

Areda Survey, her ay düzenli olarak toplumsal meselelere dikkat çektiği Sosyometre araştırmasında bu ay İYİ Parti’yi ele aldı. Yapılan son araştırmayı ve sonuçları değerlendiren Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, “İYİ Parti’ye ilişkin sunmuş olduğumuz üç kritik sorunun sonucunda çarpıcı sonuçlara ulaştık. Katılımcıların yüzde 43,4’ü yaşanan tartışmaların partiyi dağılmaya götüreceğini düşünüyor” dedi.

Araştırma Şirketi Areda Survey’in Sosyometre araştırması 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 3055 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Areda Survey PPDS’si kullanılan ve yüzde 95 güven düzeyinden +2 hata payıyla sonuçlanan kamuoyu yoklaması, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,7’si kadın olurken, katılımcıların büyük çoğunluğunu yüzde 21’lik oran ile 25-34 yaş grubu oluşturdu.

FETÖ’cü ve kara liste tartışmaları

Yusuf Akın, yapılan araştırma sonucunu paylaşarak sorular üzerinden şu şekilde değerlendirmelerde bulundu:

“Araştırmada, katılımcılara üç kritik soru soruldu. Sorulardan ilki, ‘İYİ Parti’deki FETÖ’cü ve kara liste tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz’ oldu. Katılımcıların yüzde 43,4’ü yaşanan tartışmaların partiyi dağılmaya götüreceğini düşünüyor. Bu tür tartışmaların her partide yaşanabileceğine işaret eden vatandaşların oranı yüzde 36,3 olurken, ’fikrim yok’ diyenlerin oranı yüzde 20,4 olarak belirlendi.”

Krizin pek çok nedeni var

Akın, “Katılımcılara yöneltilen ikinci kritik soru, ‘Sizce İYİ Parti’de yaşanan bu krizlerin nedeni nedir?’ oldu. Vatandaşların yüzde 25,2’si bu soruya ‘parti içindeki merkez sağ-milliyetçilerin çatışması’ yanıtı verirken, ’Meral Akşener’in yanlış/haksız politikaları’ diyenlerin oranı ise yüzde 23,4 oldu. Parti içindeki çatışmaları diğer partilerin etkisi olarak görenlerin oranı yüzde 22,9 olurken, ilgili soruya ’HDP hoşnutsuzluğu’ yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 15,4.” dedi.

Büyük sorun ittifak

Son olarak da, partideki sorunların temeline ışık tutacak ‘İYİ Parti’deki en önemli sorun hangisidir?’ sorusuna da araştırma kapsamında yer verildiğini dile getiren Akın, “Türk halkının yüzde 23,5’i partinin en büyük sorununun içinde yer aldığı ittifak olduğunu ifade ederken, yüzde 17,4’ü ‘FETÖ ittifakına dair algı’ yanıtı verdi. İlgili soruya, ’parti içi muhalefet’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 17, ‘hiçbir sorun yok’ diyenlerin oranı yüzde 13,7 oldu. ‘Partide lider sorunu var’ diyen vatandaşların oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, ’kadro sorunu’ diyenler yüzde 7,3, parti kimliği ve politika üretememe seçeneklerinde birleşen katılımcıların oranı ise yüzde 6 oldu” ifadelerini kullandı.