Ardanuç’tan Başkan Erdem’e tablet teşekkürü

Ardanuçlular Derneği yönetimi, uzaktan eğitim için tablete ihtiyaç duyan Ardanuçlu çocuklar için düzenlendikleri “Bir tablet de senden” isimli kampanyaya destek veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e plaket vererek teşekkür etti.

“Bir tablet de senden” kampanyası ile örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Ardanuçlular Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden, kampanyaya verdiği destekten dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür geldi. Pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan, ancak imkânsızlıklar yüzünden uzaktan eğitim alamayan Ardanuç’ta yaşayan 150 çocuk için Ardanuçlular Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin başlattığı kampanya hedefine ulaştı. Dernek Başkanı Şenol Demir ve dernek üyeleri, kampanyaya destek verenler arasında bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek teşekkür etti.

Tabletleri 2020 yılı Kasım ayında Ardanuçlu çocuklara ulaştırdıklarını hatırlan Başkanı Demir “Doğup büyüdüğümüz topraklarda gerçek anlamda ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 çocuğumuz eğitim almaya çalışsa da, bilgisayar ya da tablet eksikliği sebebiyle bu eğitime ulaşamadıkları bilgisini aldık. Bursa’da başlattığımız kampanya ve destek çağrılarımız karşılık buldu. Kısa sürede toplanan tabletleri Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ardanuç Kaymakamlığı, Ardanuç Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde çocuklara teslim ettik. Bizlere bu süreçte destek olan, üyelerimize, hemşerilerimize, hayırsever vatandaşlarımıza Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem’e şahsım ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “Ardanuçlular Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin başlattığı bu kampanyada yer almanın anlamı büyük. Ülkemizin her bir köşesi, her bir vatandaşımız bizim için aynı değere sahip. Sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında böylesine anlamlı soysal sorumluluk projeleri üretmeleri, devletimizin bir ihtiyaca anında yetişemediği alanlarda kendiliklerinden görev almaları ayrıca takdiri hak ediyor” diye konuştu.