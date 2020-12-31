Ardahan’da Sibirya soğukları

Ardahan kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 26 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 18, Çıldır’da 18, Posof’ta 10, Damal’da 11 ve Hanak’ta eksi 18 dereceyi gösterdi.

Tahsin Ürker, kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiğini söyleyerek, ’’Soğuklarla mücadelemiz başladı. Ağaçlar bile buz tutmuş ve gündüz saatlerinde hissedilir derecede soğuk etkili. Eksi 20 dereceyi gördük, dışarı çıkamıyoruz. Soğukla mücadele edebiliyoruz ve burası resmen güneşin üşüdüğü bir şehir’’ şeklinde konuştu.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.