Araziye inen özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 452 özel harekat personeli 55 saat süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son gününde İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “ Özel Harekat Şube Müdürlüğü’müz bu disiplinli çalışma neticesinde 2021 yılında bin 673 tane operasyona imza attılar” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 452 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 3 gün 55 saat süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Havacılık Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekiplerine destek verdi. 3 gün süren ve 452 personelin katıldığı tatbikatta alınan eğitimler doğrultusunda uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, kapalı kasa kamyonet içerisinden silahlı teröristle özel operasyon köpek destekli müdahale, tabanca parkuru atışları, keskin nişancı atışları, poligonda arazi parkuru, otobüs operasyonu, zırhlı araçların ve keskin nişancıların hedef bölgeyi görecek şekilde konuşlanması. Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş ve Özel Harekat Şube Müdür Kadri Gençkaya da yakından takip etti.

Özel harekat polislerinin gücü gözler önüne serildi. Poligona atışında bayrak açma yapan özel harekat polisleri, Aktaş’a bayrak taktim etti. Öte yandan, poligon atışında Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da lav silahı ile atış yaptı.

“2021 yılında bin 673 tane operasyona imza attılar” diyen, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün göz bebeği olan Özel Harekat Şube Müdürlüğümüz tarafından her yıl olduğu gibi bir tatbikat izliyoruz. 3 gün süre ile devam eden tatbikatımızı izliyoruz. İstanbul’umuzun huzur ve güvenliği için İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz can sipare vaziyette göre yapıyor. Vatanımız üzerinde emelleri olan hainler olan PKK, DEAŞ, FETÖ PYD gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonel faaliyetlerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Her operasyonun arkasında iyi bir planlama ve yüksek bir disiplin vardır. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’müz bu disiplinli çalışma neticesinde 2021 yılında bin 673 tane operasyona imza attılar. Bir yıl boyunca devam etmiş oldukları tatbikatların en sonuncusu olan 3 günlük 55 saat süre ile yapmış oldukları tatbikatın birinci aşamasında uçak operasyonu, gemi operasyonu, metro ve metrobüsler üzerindeki operasyonları tamamladılar ve en son arazi operasyonunu birlikte izliyoruz” dedi.