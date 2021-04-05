Apple’nin reklam yüzü Trabzon’dan

Trabzon’da öğrenim gören 17 yaşındaki Mustafa Mert Topal, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’nin yeni reklam yüzü oldu. Topal, reklam çekimleri için 20 Nisan’da ABD’ye gidecek.

Milyonlarca kişi arasında reklam filmine seçilmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa Mert Topal, hedefinin Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirterek, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Trabzonspor’un alt yapısında 8 yıldır futbol oynayan Trabzonspor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Topal, Apple’ın internet ortamında başlattığı reklam yüzü ilanına şubat ayında başvuru yaptı. Başvurusunun kabul edilmesinin ardından 20 Nisan’da ABD’ye davet edilen Topal, milyonlarca kişi arasından seçilmenin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, “Antrenmandan eve gelmiştim. Bir anda aklıma Apple reklam filmine başvuru yapmak geldi. İnternet üzerinden başvurumu yaptım. Bir süre sonra bana geri dönüş yaptılar, onayladıklarını söylediler. Beni birkaç mülakata soktular. Mülakatlarda olumlu sonuçlanınca aileme söylemeye karar verdim. Ailem de benimle çok gurur duyduklarını, mutlu olduklarını söylediler. Bende gerçekten mutlu oldum. Bu tarif edilemez bir duygu. Ayın 20’sinde oraya gideceğimi söylediler. Apple büyük bir şirket olduğu için milyonlarca kişinin başvurduğunu tahmin edebiliyoruz” dedi.

Türkiye’den tek seçilen kişi

Türkiye’den tek seçilen kişi olduğunu kaydeden Topal, “Aslında başvuruyu yaparken aileme söylemedim. Milyonlarca kişinin arasından seçileceğimi beklemiyordum. Seçildiğime çok mutluyum. Apple reklamında oynayacağım için çok gururluyum. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Reklam yolunda çok engellerle karşılaştım. Hayırlısı ne ise o olsun. Mankenlik için de başvuru yapmayı düşünüyordum. Karşıma böyle bir fırsat çıktı, başvuru yapmak istedim onaylandı. Apple reklamında oynayacak kişi olarak Türkiye’de tekim” diye konuştu.