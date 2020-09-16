Antalya’da servisçilerin ‘C plaka’ eyleminde arbede
ANTALYA’DA C PLAKALI SERVİS ARAÇLARI SAHİPLERİ, SERVİS HİZMETLERİNİN C PLAKALI SERVİS ARAÇLARIYLA YAPMA ZORUNLULUĞUNU GETİREN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ ( UKOME) KARARININ, EYLÜL AYI YERİNE YIL SONUNDAN İTİBAREN BAŞLATILACAĞI YÖNÜNDEKİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ. UKOME ÖNÜNDE TOPLANAN YAKLAŞIK 100 KİŞİLİK GRUP, ALINAN KARARI PROTESTO ETTİ. ARBEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ TARAFINDAN ÖNLENDİ.
Antalya’da C plakalı servis araçları sahipleri, servis hizmetlerinin C plakalı servis araçlarıyla yapma zorunluluğunu getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME) kararının, Eylül ayı yerine yıl sonundan itibaren başlatılacağı yönündeki karara tepki gösterdi. UKOME önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, alınan kararı protesto etti. Arbede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından önlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Genel Kurulu’nun 04.07.2019 tarih ve 2019/07-320 sayılı kararı ile 01.09.2020 itibariyle uygulanmak üzere öğrenci, personel ve ücretsiz personel servislerinin öz mal araçlar yerine yalnızca C plakalı araçlarla yapılmasına yönelik karar alındı. Bugün ise kararın uzatılmasına yönelik komisyon tekrar toplandı ve oylama gerçekleştirdi.Toplantı esnasında UKOME binası önünde toplanan 100 kişilik C plakalı servis araç sahipleri ve şoförler, ellerinde dövizlerle toplantı sonucunu beklemeye başladı.
21 kurumun katıldığı komisyon toplantısında 16 temsilci sürenin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasına yönelik oy kullanırken, 5 temsilciyse uzatılmaması yönünde tercihini kullandı. Daha önce 1 Eylül tarihi ile geçerli kılınacak zorunluluk kararının, yıl sonuna uzatıldığını duyan servisçiler, karara tepki gösterdi. Servisçiler belirtilen süre içerisinde korsan taşımacılık yapıldığını da ileri sürerek, UKOME binası önünde çekilen demir kapıyı ittirdiler. Bazı servisçiler ise yanlarında getirdikleri plakaları bükerek yere fırlattı. Gerginliğin artması üzerine olay yerinde hazır bulunan çevik kuvvet ekipleri, olası bir taşkınlığa karşı önlem aldı. Öfkeli kalabalığı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik yatıştırmaya çalıştı. Kalabalık bir süre sonra bina kapısı önünden uzaklaştı.
“Dava açacağız”
Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Alanya Servis Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Lök, daha önce alınan karar gereği öz mal araçların 1 Eylül 2020 tarihine kadar hizmet verebileceğini, bu tarihten sonra da C plaka dışında hiçbir araçla servis taşımacılığı yapılamayacağına dair karar alındığını anımsattı. Lök, “13 Mart’ta okullar kapandı. Bizim hiçbir gelirimiz yok. Bütün esnafın, esnaf kefaret kredi kooperatifleri ve bankalara borcu var. Sicili bozuk olduğu için esnaflar destek kredisi dahi alamadı. Sosyal yardımlaşma vakıflarına gittiğimiz zaman üzerimizde araba olduğu için bin lira yardımı bile çok gördüler. Kredi çekmek için odalarımıza gittik. Odalar bize 250 TL aidat belgesi, 33 TL imza sirküsü için para almadan evrak kayıt belgesi vermedi. Esnaflarımız borç içinde. Bu karar baskın bir karardır. Geri dönülmelidir. Biz esnaf olarak idari mahkemesine dava açacağız” dedi.
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