Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor. Yangın bugün 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak mahallesi keleklik mevkiinde başladı. Yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı,7 arazöz, 2 su tankeri ,2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.