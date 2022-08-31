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Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor. Yangın bugün 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak mahallesi keleklik mevkiinde başladı. Yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı,7 arazöz, 2 su tankeri ,2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Genel 31.08.2022, 15:03
Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor. Yangın bugün 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak mahallesi keleklik mevkiinde başladı. Yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı,7 arazöz, 2 su tankeri ,2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.

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