Antalya’da kar yağışı başladı Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 20 santime ulaştı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu’nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi’nde saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Kar yağışı nedeni ile saat 21.00’den itibaren tırların geçişlerine izin verilmiyor. Uzun araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.