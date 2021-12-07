Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Romeo ve Juliet' balesini sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Gerek müzikal düzenlemesindeki yapısı gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet" balesi için hazırlıklar tamamlandı.

Balenin kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki sanatçının buluşmasının bir örneği olan eserde "Juliet" rolünü Laroslava Volkova, "Romeo" rolünü Tolga Burçak, "Mercutio" rolünü Volkan Altunel, "Tybalt" rolünü Yağızhan Danış, "Paris" rolünü Burak Özbek, "Benvolio" rolünü Umut Çaltekin, "Lady Capulet" rolünü Derya Tokgöz, "Lord Capulet" rolünü Ömer Erenler, "Rosaline" rolünü Burcu Bodur, "Peder Lawrence" rolünü Cem Kaytmaz, "Dadı" rolünü Fadime Keskin, "2 Kız" rolünü İlayda Binzet ve Seda Manaz, "Lady Montegue" rolünü Özlem Tekinay, "Lord Montegue" rolünü Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü ise Murat Özdemir canlandıracak.

Sanatseverler 14 Aralık Salı saat 20.00'de tekrar sahnelenecek eser için 25, 50 ve 70 lira arasında değişen fiyatlarla bilet alabilecek.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra internetten de temin edilebiliyor.