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Annelerin mezarlarına çiçek dikildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde sokağa çıkma yasağından dolayı annelerinin mezarlarına ziyaret edemeyenler adına mezarlıklarda 2 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Genel 09.05.2021, 10:47
Annelerin mezarlarına çiçek dikildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde sokağa çıkma yasağından dolayı annelerinin mezarlarına ziyaret edemeyenler adına mezarlıklarda 2 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Anneler Günü’nde kentteki mezarlıklarda farklı bir çalışma başlattı. Pandemi nedeniyle tam kapanma uygulamasıyla çakışan Anneler Günü’nde vefat etmiş annelerinin mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar adına ekipler, Asri, Buruk, Kabasakal, Küçükoba ve Akkapı mezarlıklarında temizlik, bakım ve çiçek dikimi yaptı.

Mezarlıklardaki annelerinin mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşların duygularına bir ölçüde de olsa tercüman olmak isteyen ekipler, mevsimlik ve çok yıllık çiçek ekimleri gerçekleştirdi.

Mezarlara 2 bin petunya, lavanta ve iresine çiçeği dikildiği kaydedildi.
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