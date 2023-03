Ankara’da şehitler için tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü, Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen törenle yad edildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Cebeci Askeri Şehitliği’nde icra edilen program açıklama yapan vakıf başkanı Gazi Lokman Aylar, Çanakkale şehitlerini rahmetle yad ettiklerini belirterek, Çanakkale Savaşı’nın bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu vurguladı.

Çanakkale’yi geçilmez yapanın ataların inanmışlık ruhu ve imanı olduğunu dile getiren Aylar, "Bu vatan bize ecdadımızın emanetidir. Bizler de ecdadımızın emanetine sahip çıkmak adına her zaman ve her daim bu vatana, bu bayrağa, bu devlete, bu millete canımızı tüm varlığımızla, bedenimizle her zaman feda etmeye hazırız. Yeter ki atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları şerefimizle, namusumuzla koruyalım" diye konuştu.

Vakıf olarak Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini aktaran Aylar, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmuyoruz. Şehitlerimiz unutuldukça incinirler. Şehitler her zaman bizim kalbimizde yaşıyorlar" dedi.

Aylar’dan CHP ve HDP’ye tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) arasında 18 Mart günü yapılması planlanan ancak daha sonra ileri bir tarihe ertelenen görüşmeye ilişkin eleştirilerde bulunan Aylar, şunları ifade etti:

“Aslında üzücü bir durumdu. Bugün planlanan bir görüşme ve pazarlık vardı. Biz bugün buraya şehitlerimizin huzuruna geldik. Ama onlar teröristin huzuruna çıkmaya çalıştılar. Şunu merak ediyoruz; neden 18 Mart? Bizim için HDP demek terörist demektir. Siz o görüşmeyi yaparak teröristlerin huzuruna çıktığınızı söylüyorsunuz. Atatürk’ün izinde olduğunu sandığımız CHP ve Cumhurbaşkanı adayı aslında Ata’nın izinde değil teröristin izinde olduğunu göstermiştir. Önce gelin bize bir anlatın bu ihanetinizi. Bizimle helalleşin."

Cebeci Askeri Şehitliği’nde gerçekleştirilen mevlit programının ardından gazilere ve şehit yakınlarına şehitlerin ruhu için lokum dağıtıldı.