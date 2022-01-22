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Ankara’da kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak durdu
Ankara’nın Mamak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak zor durdu.
Genel 22.01.2022, 20:02
Ankara’nın Mamak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak zor durdu.
Ankara’da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Sağduyu Caddesi’nde kontrolden çıkan belediye otobüsü araçlara çarparak zor durdu. Ölen veya yaralanın olmadığı kaza maddi hasarla atlatıldı.