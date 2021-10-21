Ankara’da gün batımı ve dolunay manzarası mest etti

Ankara’da akşam saatlerinde güneş batışı ve doğudan da dolunay yükselmesiyle kentin semalarında renk cümbüşü yaşandı.

Başkent’in batısında gün batımı esnasında renk cümbüşü yaşanırken, aynı anda da doğudan dolunay yükseldi. Kentin semaları bir anda rengarenk olurken, muhteşem bir görsel şölen ortaya çıktı.