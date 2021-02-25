banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Japonlar'dan 'Çıplak Erkek Festival'
Japonlar'dan 'Çıplak Erkek Festival'
Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!
Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı!
Enflasyonda artış beklentisi sürüyor!
Enflasyonda artış beklentisi sürüyor!
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
banner448

Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 elektrikli otobüs dönüşümünü gerçekleştirdi

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen ‘Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü tanıtıldı.

Genel 25.02.2021, 14:35
2
Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 elektrikli otobüs dönüşümünü gerçekleştirdi

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen ‘Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü tanıtıldı.

Avrupa standartlarında testleri başarıyla geçen ilk otobüs unvanını taşıyan yüzde yüz elektrikli otobüs çevreci, sessiz ve ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor. Uygulanan dönüştürülme işleminin belediye bünyesinde 10-15 yıl kullanım süresi dolmuş, ağır bakım süreçleri başlamış toplu taşıma araçları ile özel sektörün elindeki benzer toplu taşıma ve her segment servis araçlarına da kolayca uygulanabileceği belirtildi.

Sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3’te 1’i maliyetine yüzde 100 elektrikli otobüs dönüştürülebileceği vurgulanırken, gece şarjı ile 3 saatte tam şarj sağlanacağı, yol ve kullanım koşullarına bağlı en az 300 kilometre (km), ideal koşullarda ise 400 km yol gidebildiği aktarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bir otobüsün elektrikli otobüse dönüşümünün tamamen sağlandığı bilgisini verdi. Şu anda yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer aldığını ifade ederek, “Eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var. Hem hava kirliliği hem de yakıt gideri açısından son derece Ankara için mahzurlu. Çünkü Ankaramızda çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı maalesef zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanımızla da görüştüm. Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek oradan da onayı aldıktan sonra seri üretmenin çaresine bakacağız. Ankara’nın sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri İnşallah göreceğiz. Belli bir zamana bağlı ama en azından kendi teknolojimizle yapılabileceğini göstermiş olduk. Ayrıca yurtdışından gelen bütün parçalarında ülkemizde üretilmesi içinde çalışmalarımız devam edecek. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerle ve iş dünyasıyla görüşme suretiyle kapasiteyi daha da artırarak İnşallah bir an evvel elektrikli dönüşümün tamamının sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19