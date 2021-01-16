Alibeyköy’de vatandaşlar karın tadını çıkardı

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Alibeyköy’de vatandaşlar sokağa döküldü. Kimi kartopu oynarken, kimi gezerek yağan karın keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmış ve beklenen kar yağışı birkaç saat önce başlamıştı. Kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışıyla beraber, kara hasret kalan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Eyüpsultan Alibeyköy’de karın yağmasını fırsat bilen vatandaşların kimi yürüyüşe çıkarken, kimi kartopu oynadı.