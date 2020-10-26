Alibeyköy barajında korkutan görüntü
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI, 2015 YILINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLERKEN ALİBEYKÖY BARAJI’NIN SON DURUMU İSE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. SULARIN ÇEKİLDİĞİ BÖLGELERDE HAYVANLARIN OTLADIĞI, OTLARIN İNSAN BOYUNA ULAŞTIĞI GÖRÜLDÜ.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı, otların insan boyuna ulaştığı görüldü.
İstanbul’da sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, 2014’teki 15.25’lük en düşük seviyesinin ardından bu yıl Eylül ayında 30.89’a geriledi.
Alibeyköy Barajında 2019 Ekim ayında yapılan ölçümlerde yüzde 34.87 olan doluluk oranı, 2020 Ekim ayı itibariyle yüzde 22.55 seviyesine düştü.
Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2010 Ekim ayında yüzde 15.76 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi.
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