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Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.
Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.
Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.
Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.
Genel 25.01.2022, 19:28
Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.