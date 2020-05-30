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Akbük sahili konuklarını bekliyor

MUĞLA’NIN GÜNÜBİRLİK TATİL KOYLARINDAN AKBÜK KOYUNDAKİ İŞLETMELER 1 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK TURİZM SEZONU İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Akbük sahili konuklarını bekliyor

MUĞLA’NIN GÜNÜBİRLİK TATİL KOYLARINDAN AKBÜK KOYUNDAKİ İŞLETMELER 1 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK TURİZM SEZONU İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:39
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Akbük sahili konuklarını bekliyor

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı günübirlik tatilcilerin gözde mekanı Akbük koyu turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Koyda bulunan restoran müşterileri için sosyal mesafe kuralını ön plana alarak masa ve sandalyelerini yeniden düzenledi. Akbük koyundaki şezlong ve şemsiyeler de yeni normal hayat ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre düzenlenirken, şezlonglar arası metre ile ölçülerek yeniden yerleştirildi.

Akbük koyunda işletmecilik yapan Öner Altaş, işletme ve sahili Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre düzenlediklerini belirterek, “Kovid-19 salgını sebebiyle yaklaşık 3 aydır çoğu yer gibi plajlar ve restoranlar kapalı durumda. 1 Haziran Pazartesi itibari ile tekrar açılacak. Biz bu doğrultuda hazırlıklarımızı tamamladık. Şezlonglar arasındaki mesafe 1,5 metre, masalar arası 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santim olmak üzere mesafelerimizi ayarladık. Servis ekipmanları ve mutfak ve diğer alanlarda dezenfekte işlemlerini tamamladık. Servis ürünlerinde tek kullanımlık ürünleri tercih edeceğiz. Bunun dışında tatilcilerimizden bazı beklentilerimiz var. Onların sosyal mesafe kurallarını uymalarını hepimiz için istiyoruz. Akbük artık sezona hazır” dedi.

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