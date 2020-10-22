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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’nın cenazesi toprağa verildi

MARKAR ESAYAN’NIN CENAZESİ KUMKAPI MERYEM ANA PATRİKLİK KİLİSESİ'NDE TÖRENİN ARDINDAN, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN KATILIMIYLA ŞİŞLİ ERMENİ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Genel 22.10.2020, 16:54
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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’nın cenazesi toprağa verildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan’nın cenazesi Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde törenin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Şişli Ermeni Mezarlığı’na getirildi. Esayan’nın cenazesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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