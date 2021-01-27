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AK Parti Bursa’ya büyük teveccüh

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 7. olağan kongresi öncesi yönetim kurulunda yer almak isteyen kişilerle mülâkatlar tamamlandı.

Genel 27.01.2021, 16:20
AK Parti Bursa’ya büyük teveccüh

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın 7. olağan kongresi öncesi yönetim kurulunda yer almak isteyen kişilerle mülâkatlar tamamlandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Marmara bölge koordinatörleri Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü tarafından il kongresi öncesi yönetim kurulunda yer almak isteyenlerle mülakâtlar yapıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda gerçekleşen 2 gün süren il yönetim kurulu mülâkatlarına yoğun bir teveccüh vardı. 1 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’de TOFAŞ Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek il kongresine 666 delege oy kullanacak. Kongreye aday olarak gidecek İl Başkanı Davut Gürkan oluşturacağı yönetim kurulunda yer almak isteyen isimlerle mülâkat yaptı. İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte mülâkata gelen isimlerle AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü de görüştü.

517 kişi ile iki grup halinde mülakat yapıldı. İl Yönetiminde görev almak isteyenlerin yoğun bir teveccüh oluşturduğunu kaydeden İl Başkanı Davut Gürkan, “AK Parti Marmara bölge koordinatörleri Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta ve Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü ile 2 gün boyunca günün erken saatlerinde başlayıp gece geç saatleri bulan mülakat toplantılarımızı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin ve dava arkadaşlarımızın bizlerle birlikte aynı yolda yürümek istemesi gurur verici. AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı. AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir” dedi.

Listeler oluşturulurken Bursa’nın demografik yapısına, meslek dağılımına, genç ve kadın temsiliyet oranlarına dikkat edildi. Bursa’nın mozaik yapısına uygun bir dağılım yapmak için hassas ve yoğun çalıştıklarına ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan,

“Partimizde daha önce görev alan arkadaşlarımızın tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz bu yüzden yeni yönetimde de görev almaları için davet ettik. Bugüne kadar şehrimizde partimize büyük emekler veren tüm dava büyüklerime ve yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her birinin partimiz ve şehrimiz için ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Bursa’mızın her seçimde sandıktan büyük zaferle çıkmasında her bir teşkilat üyemizin emeği oldukça büyük, onların bu yolda tecrübelerinden faydalanacağız” dedi.

Mülakatları büyük bir titizlikle gerçekleştiren İl Başkanı Davut Gürkan, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimize büyük bir teveccüh var. Yoğun ve titizlikle yürüttüğümüz mülâkatlarda Bursa’mızı ve hemşehrilerimizi temsil edecek. Katacağı vizyonla hem şehrimizin 2023 hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayacak hem de vatandaşımızın dertlerine koşacak yol arkadaşlarımızın yer alacağı il yönetimimizi oluşturuyoruz. Bu tablo, milletimizin geleceğini hâlâ AK Parti’de gördüğünün işaretidir. Biz büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedeflerimize, durmadan, yorulmadan, aşkla, heyecanla yürümeye devam edeceğiz. Biz siyaseti millet iradesine sahip çıkmak ve millet iradesini hâkim kılmak için yapıyoruz” dedi.
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