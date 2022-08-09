Ailelerin evlatları için destansı direnişi bin 71 gündür sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 71’nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 71’nci gününe girdi. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını aktaran Elhaman, “Yaklaşık 3 yıldır HDP il binasının önündeyiz. 5 yıldır evladımı arıyorum, evladıma hasret kaldım. HDP ve PKK evladımı dağa kaçırıp esir etmişler. Evladımı o hainlerden, katillerden alacağım. Sanmasınlar ki buradan kalkacağız. Biz çadırı, evlatlarımızı almadan terk etmeyeceğiz. Biz anne ve babalar olarak bu yola baş koyduk, kefenimizle buradayız. Bizi öldürseler de buradan gitmeyeceğiz. Allah’ın izniyle devletin gücüyle evlatlarımızı alacağız. Buradan oğlum Bayram’a sesleniyorum, beni görüyor veya duyuyorsan kaçıp gel o zalimler ve katillerden kurtul. İnşallah hiçbir ceza almayacaksın, burada hasretle seni bekliyorum, inşallah geleceksin” dedi.