Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 145 sözleşmeli personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirme yapılarak 145 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık tarihleri arasında e-Devlet sisteminden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek. Sözleşmeli personel pozisyonları ve sayıları şöyle:

"Elektrik-elektronik mühendisi 5, harita-jeodezi mühendisi 4, makine mühendisi 3, inşaat mühendisi 3, şehir plancısı 1, mimar 5, peyzaj mimarı 1, diyetisyen 1, kütüphaneci 2, elektrik teknikeri 2, sıhhi tesisat teknikeri 1, iklimlendirme ve soğutma teknisyeni 1, inşaat yapı teknisyeni 1, mobilya ve dekorasyon teknisyeni 2, büro personeli (adalet) 4, büro personeli 18, büro yönetimi ve sekreterlik 8, şoför (B sınıfı) 15, şoför (D) sınıfı 5, destek personeli (yiyecek içecek hizmetleri) 4, temizlik personeli kadın 25, temizlik personeli erkek 10, koruma ve güvenlik görevlisi kadın 4, koruma ve güvenlik görevlisi erkek 20."

Uzman yardımcısı alınacak

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez birimlerinin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önce duyurusu yapılan 40 kişilik uzman yardımcılığı kadrosu için 872 kişi başvurdu. Başvurusu değerlendirilen adaylar, 12-13-14 Aralık 2022 tarihlerinde mülakata alınacak.