Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçeye bağlı Örtülü köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, birçok ev, ahır ve tarım arazisinde maddi hasara neden oldu. Ekipler sel nedeni ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlatırken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi edinildi. Bölgede sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.