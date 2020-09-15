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Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi
AĞRI'DA KARANTİNA İHLALİNE 6 BİN 300 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
Genel 15.09.2020, 20:02
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Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 190 personelin katılımıyla 565 iş yerinde koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 123 ticari taksi ile 210 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 431 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.
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