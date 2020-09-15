banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Reynmen corona virüsüne yakalandı!
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Vedat Muriqi'nin transfer görüşmesi sonuçlandı
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası
Covid-19 sonrasında fizik tedavinin 7 temel faydası

Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

AĞRI'DA KARANTİNA İHLALİNE 6 BİN 300 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Genel 15.09.2020, 20:02
2
Ağrı’da karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

Ağrı’da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 190 personelin katılımıyla 565 iş yerinde koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 123 ticari taksi ile 210 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 431 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 2 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0