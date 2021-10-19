Ağaç İşleme Makineleri sektöründe ihracat hedefi 140 milyon dolar

Dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerden biri olan ağaç işleme makineleri sektörü, bu yılı 140 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı planlıyor.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, son 5 yılda ihracatını yüzde 69 artıran sektörün küresel buluşmasına, özellikle Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Ukrayna ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini, 5 gün boyunca 350 milyon TL’lik ticaret hacmi sağlandığını söyledi.

Kaçak, "Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech’e 110 ülkeden 10 bine yakını yabancı olmak üzere toplamda 50 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Katılımcılarla yaptığımız görüşmelerde, gerçekten makine ihtiyacı olan, ticaret yapmak isteyen bir ziyaretçi profiliyle karşılaştıkları yönünde geri dönüşler aldık. Özellikle hafta içi günlerde yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının neredeyse eşit olduğunu söylediler. Yabancı ziyaretçilerin ilgisi ve yoğunluğu pandemi de göz önüne alındığında katılımcıları memnun etmiş görünüyor" dedi.

Sektörün mevcut durumunu da değerlendiren Kaçak, “Ağaç işleme makineleri sektörümüz son 5 yılda dış ticaret fazlası veriyor. Sektörümüz son 20 yılda 11 kat büyümüş durumda. 2020 yılında ihracat rekoru kırdık. Geçen yılı 110 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu yılın ilk altı ayında üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ihracatımız yine aynı dönemde yüzde 45 oranında arttı. Son 5 yılda ise ihracatta yüzde 69’luk artış yakaladık. Bu yılı da 140 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı planlıyoruz. Sektörümüzün küresel büyüklüğü 12 milyar Euro civarında. Türkiye, bu alanda ihracatta dünyada ilk 10 arasında ve küresel pastadan yüzde 2 oranında pay alıyor” dedi.