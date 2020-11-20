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Afyonkarahisar güne kar sürprizi ile uyandı

Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece sıcaklığın eksi dereceleri düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı.

Genel 20.11.2020, 09:33
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Afyonkarahisar güne kar sürprizi ile uyandı
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Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece sıcaklığın eksi dereceleri düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı.

Afyonkarahisar güne kar ile uyandı. Gece etkili olan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz örtü ile kaplandı. Sonbahar mevsiminin son günlerinde gelen kar yağışı sürprize neden olurken bazı vatandaşlar ise yağışa şaşırmadıklarını ve kentte kasım aylarında kar yağışının olduğunu belirttiler. Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan kentte kartpostallık görüntülerde oluştu. Kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşerken sabah erken saatlerde sıcaklık yer yer ‘0’ derece olarak ölçüldü. Yağışın ardından belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlattı.

Kentte yağan kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzarayı İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları havadan drone ile görüntüledi.
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