AFAD’dan güvenli bölgelere dönen Suriyelilere konut projesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), güvenli bölgelere sona gönüllü olarak geri dönenler için başlattığı proje kapsamında 8 bin kişiye kalacak yer sağlayacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye’nin İdlib kentinde, yaşadıkları bölgeden ayrılan ve daha sona gönüllü olarak geri dönenler için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında savaş nedeniyle yaşadıkları bölgelerden ayrılan ve daha sonra Türkiye’nin yürüttüğü operasyonlarla terörden arındırılarak güvenliğin sağlandığı bölgelere geri dönen gönüllüler için 2 bin konut inşa ediliyor. İdlib’in kuzeyindeki Kafr Karmin kasabasında başlatılan projede kapsamında da bölge halkına istihdam sağlanacak. Konutlar sayesinde 8 bin kişi kalacak yer sağlanırken, Suriyeli çocuklar da yapılacak okul ile eğitimlerine devam edebilecek.