Adana’da orman yangınında yanan cami yeniden ibadete açıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören Acaryayla Camisi, Adana Valisi Süleyman Elban’ın katılımı ile dualarla açıldı.

23 Ağustos’ta çıkan ve 7 mahallede etkili olan yangın Acaryayla Camii’ni de kullanılamaz hale getirdi. Yeniden yapılan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılışa, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve cami yapımını üstlenen Ahmet Eren ve vatandaşlar katıldı.

Caminin yeniden inşa edilmesi aşamasında destek veren hayırseverlere, protokol üyeleri ile tespih ve seccade takdim edilerek dualarla caminin açılışı gerçekleştirildi.

Cami yapımını üstlenen iş insanı Ahmet Eren’in babaannesinin adının verildiği Acaryayla Ayşe Eren Camii açılışında konuşan Kozan Müftüsü Celil Karaca, bölgede bir daha böyle afetler yaşanmaması temennisinde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da, "Yaraları hızla sararken bölgemizdeki hayırsever insanlarımız ve Adana Valimizin desteği ile camimizin yeniden yapımını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ise, Kozan’da iki yıl üst üste yaşanan orman yangınlarında devlet millet ile birlikte yaraları sardıklarını ifade ederek, "Yangında zarar gören camimizin hayırseverlerimizin desteği ile tamamlanması ile bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da, yangın bölgesindeki 35 köy ve 10 ahırın inşasıyla ilgili tapu ve arsa hisse anlaşmazlıkları nedeniyle uzayan sürecin tamamlandığını belirterek, "Buradan yangın bölgesinde evi yanan vatandaşlarımıza ihalenin yapıldığının kısa süre içinde evlerin yapımına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum. Hepimize hayırlı olsun Allah bir daha bu acıları yaşatmasın” dedi.