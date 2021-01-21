ABD Başkan Yardımcısı Harris’in Hindistan’daki köyünde kutlama

ABD’de Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Kamala Harris’in anne tarafından Hindistan’daki köyünde kutlama yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris dün başkent Washignton DC’de yemin ederek görevlerine başlamıştı. ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Harris’in anne tarafından Hindistan’daki köyünde kutlama düzenlendi. Tamil Nadu eyaletine bağlı Thulasendrapuram köyü sakinleri, Harris’in yemin ettiği anları televizyonda canlı olarak takip ederek başarısını dualar ve havai fişekler eşliğinde kutladı. Harris’in fotoğraflarını taşıyan halk, “Yaşasın Kamala Harris” şeklinde slogan da attı.

Harris’in anne tarafından dedesinin, Thulasendrapuram köyünde doğduğu biliniyor. Harris’in hayatını kaybeden annesi Shyamala Gopalan Harris’in Hindistan’da doğduğu, okumak için ABD’ye taşınıp burada Donald Harris ile tanışarak evlendiği biliniyor.