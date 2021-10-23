Bayrampaşa Belediyesi tarafından organize edilen 73. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde açıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 73. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi açıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Milletvekili Ahmet Özal, siyasi parti temsilcileri, Bayrampaşa Belediyesi meclis üyeleri, dernekler ve vakıf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin eşyalarının sergilendiği etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu ülkeyi yarınlara emanet edeceğimiz gençlerimiz ile birlikte olmaktan şuanda onur duyuyorum. Bu serginin 73.’si burada inşallah 173.’i de Bayrampaşa da yapmak nasip olur. Burada bulunan gençler İnşallah Şehit ve Devlet Büyüklerimizin emanetlerini geleceğe taşıyacaklardır. Bu organizasyon dolayısıyla emeği geçen müdürlüklerime sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu sergi salonunda nice sergiler yapmayı da Allah bizlere nasip eder. Şehitlik çok güzel bir şey onlar ölmezler her an yanımızdadırlar biliyorsunuzdur. Canları ve kanları ile şehitlerimizin bize emanet etmiş olduğu ayyıldızlı bayrağımızı taşıyoruz. Ülkemizin bir karış toprağında gözü olanın gözünü çıkaracağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Bu ülke kolay kolay alınmadı en yakın tarihimizde Çanakkale’de yapmış olduğumuz kahramanlık destanın da bunu kanıtladık ve hemen arkasından 15 Temmuz’da geldikleri gibi geriye gittiler. Bu nedenle böyle milli ve manevi meselelerimiz de gençlerimiz ile birlikte bu emanetlere sahip çıkacağız” dedi.