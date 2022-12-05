5’inci Bağcılar Belediyesi Yüzme Yarışması’nda şampiyonlar belli oldu

Bağcılar’da genç yüzücülerin keşfedilmesi ve yüzme sporuna kazandırılması amacıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Bağcılar Belediyesi Yüzme Yarışması, öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

8-13 yaş arası toplam 644 öğrenci, Bağcılarda bulunan havuzlara başvurarak kayıt yaptırdı. Her havuzda düzenlenen ilk yarışmanın ardından en iyi derece yapan 3 öğrenci, Göztepe Spor Kompleksinde yapılan final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Her kategorinin en iyi yüzme derecesine sahip ilk 3 yarışmacı, madalya ve ödüllerini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’den aldı.

“Çocuklarımıza çok önem gösteriyoruz”

Gençlerin önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilk söylediğimiz söz ‘Gençlerin çocukların belediye başkanı olacağız’ oldu. Çocuklarımıza çok önem gösteriyoruz. 8-9 yaş minikler, 10-11 yaş yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride yüzme yarışı yaptık. Belediyemizin de kuruluşundan bu yana gençlere ve çocuklara verdiği önemi göstermek üzere 8 yüzme havuzumuz var. Bu havuzlarımızda her sene önemli etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizde ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ mottosuyla yüzme öğrenmelerine vesile oluyoruz. Burada yüzme öğrenen öğrencilerimiz bir süre sonra ise branşlarında uzmanlaşıyorlar. 644 öğrencimiz katıldı ve güzel bir yarışma oldu. Yarışmaların sonucunda 126 öğrencimiz finallere kaldı. Bunlar içerisinden kategorilere göre 1,2,3’üncüler seçilecek ve kupa ile birlikte hediyelerini vereceğiz. Ayrıca birinci olan öğrencilerimize de Bağcılar Spor Kulübü’nde de lisans teklif edeceğiz. Bağcılar forması ile ulusal ve uluslararası alanda yarışmalarını sağlayacağız” dedi.