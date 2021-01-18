56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00’da sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul’da hareketlilik başladı.

Ülkemizde etkisini arttıran korona virüs salgınına karşı mücadele bağlamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00’da sona erdi. Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan ve 56 saat süren kısıtlamanın ardından İstanbul’da hareketlilik yeniden başladı. Erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturmaya başladı.