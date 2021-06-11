5 yaşındaki çocuk denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde deniz kenarında oynayan beş yaşındaki çocuk, denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuğu, cankurtaranlar bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahilpark Plajı 11 nolu kule yakınında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, deniz kenarında oyun oynayan 5 yaşındaki A.S. bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan çocuğunu imdadına cankurtaranlar yetişti. Küçük çocuğun sudan çıkarıldığı esnada, çocuğun yakınları fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince 5 yaşındaki çocuk Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.