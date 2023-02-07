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36 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılırken, sağ oldukları bilgisi alınan 2 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.

Genel 07.02.2023, 16:48
36 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişi 36 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılırken, sağ oldukları bilgisi alınan 2 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.

Kahrmanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberlerde geliyor. Çalışmaların sürdüğü Mustafa Kemal Mahallesinde çöken 5 katlı apartmanın enkazından 36 saat sonra bir kişi sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan şahıs, ekiplere sarılarak göz yaşı döktü. Aynı enkazda sağ olduğu belirlenen iki kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

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