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3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi

Eskişehir’de göz tümörü hastalığıyla mücadele eden ve bir gözünü kaybeden 3 yaşındaki Azra’nın yaşaması için ellerinden geleni yapan ailesi, bütün servetlerini harcamalarının ardından çaresiz kaldı.

Genel 05.03.2021, 12:22
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3 yaşındaki Azra için ailesi artık tükendi

Eskişehir’de göz tümörü hastalığıyla mücadele eden ve bir gözünü kaybeden 3 yaşındaki Azra’nın yaşaması için ellerinden geleni yapan ailesi, bütün servetlerini harcamalarının ardından çaresiz kaldı.

Eskişehir’de yaşayan 3 yaşındaki Azra Mersin, Retinitis Blastoma (Göz tümörü) hastalığı ile 2 yıldır mücadele ediyor. Anne Aynur ile baba Caner Mersin, çocuklarının sağlığına kavuşması için ellerinden gelen hemen hemen her şeyi yaptı. Ellerinde bulunan maddi imkânlarını çocuklarının sağlığı için kullanan aile, daha sonra çektikleri kredileri de Azra’nın gözü için harcadı. Bir fabrikada çalışan baba aldığı maaş ile kredileri ödemeye çalışırken, akşamlar ise ek iş yaparak evini geçindirmeye çalışıyor. Anne ise Azra’nın yanında bir dakika olsun ayrılmıyor. Bütün çabalara rağmen küçük kız bir gözünü geçtiğimiz ay kaybetti. Gözün yerine ise protez takıldı.

8 kez girdiği kemoterapide, 2 kez kalbi durdu

Henüz 2 yaşında hastalıkla mücadele etmeyi öğrenen Azra, bulunan tümörlerin yok edilmesi için 8 kez kemoterapi aldı. Küçük kızın bedeni kemoterapi alırken iki kez yenik düştü. Kalbi duran ufak Azra, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Diğer gözünü de kaybedebilir

Ailenin bugünlerde maddi sıkıntılar içinde olması Azra’yı, İstanbul’da bulunan hastaneye götürememesi diğer gözünde kaybedilmesi ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Aile bugünlerde çocuklarını kontrolle götürmek için ise çaresiz kaldı. Azra’nın bir önceki sağlık kontrolleri ise mahalle sakinleri tarafından toplanan yardımla gerçekleştiği öğrenildi.

Ev sahibi evden çıkartıyor

Maddi durumları çocuklarının hastalığı öncesinde iyi olan aile, bugünlerde ev sahibi tarafından evlerinden de çıkarılmak üzere. Çevresinden yardım istememek için uzun süre mücadele eden baba, çocuğu için bugünlerde çaresiz kalmış durumda. Gözde yer alan tümörün beyne sıçraması sonrasında ölme tehlikesi de bulunan Azra, babasının önünde her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşıyor.

Anne ve babanın tek isteği Azra’nın sağlığına kavuşması

Azra’nın kontrol altında tutulması için sağlık kontrollerine zamanında gitmesi gerektiğini ifade eden anne Aynur Mersin, “Kızım 3 yaşında. Bir gözünü kaybettik. Protez takıldı. Elimizde ne varsa her şeyi harcadık. Ancak artık tükendik. Kredi çektik. Eşimin maaşı hepsi krediye gidiyor. Bundan dolayı kızımı artık kontrollere bile götürecek durumumuz kalmadı. Kimseden yardım beklemedik. Son kontrolünü Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış ile mahalle sakinlerinin topladığı parayla yaptırdık. Babamız bu durumdan utanıyor. Ama çaresiz kaldı. Artık kızımızı kurtarmak için ne yapacağız bilmiyoruz. Kontrollere gitmez ise diğer gözünü de kaybedebiliriz. Bunun yanı sıra her an ölebilme ihtimali var. Düşünün çocuğunuz önünüzde eriyor, ancak müdahale edemiyorsunuz. Maddi durumumuz her geçen gün kötüye gitti. Ev sahibi de yeni bir ev bulmamız konusunda bizle iletişime geçti. Bu dert içinde bir de ev çıktı. Ev bulup yeni bir eve çıkacağız” dedi.
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