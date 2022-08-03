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Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ projeleriyle TÜBİTAK Türkiye finaline katıldı
27 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi, denetleme faaliyetinin tamamlanmasının ardından Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’na doğru hareket etmeye başladı.
27 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi, denetleme faaliyetinin tamamlanmasının ardından Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’na doğru hareket etmeye başladı.
Genel 03.08.2022, 13:52
27 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi, denetleme faaliyetinin tamamlanmasının ardından Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’na doğru hareket etmeye başladı.