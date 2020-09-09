25 bin lira ceza kesilen kına gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı
BURSA'DA DÜN GECE YASAK OLMASINA RAĞMEN YAPILAN KINA EĞLENCESİNE YAPILAN BASKINDA, 25 BİN 650 LİRA CEZA KESİLDİ. SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE İSE GELİN, DAMAT VE DAVETLİLERİN PİSTTE MASKESİZ GÖBEK ATTIĞI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.
Bursa’da kına gecesine yapılan baskında maske takmayanlara 25 bin 650 lira ceza kesildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gelin, damat ve davetlilerin pistte maskesiz göbek atması saniye saniye kaydedildi.
Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Korona virüs vak’alarını önlemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Düğün salonunda incelemelerde bulunan ekipler, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti. Baskında korona virüs tedbirlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca damat H.Ş., gelin M.Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, polis baskınından önce kimsenin maske takmadığı, gelin ve damadın karşılıklı pistte göbek attığı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 15 yaş altı kişilerin cemiyetlere katılması yasak olmasına rağmen, bazı çocukların da kına eğlencesinde olması dikkati çekti.
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