23 Nisan’ı çocuklar, ‘Hayalimizdeki çevre’ temasıyla yaptığı resimlerle kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar, ‘Hayalimizdeki çevre’ temasıyla çizdiği resimlerle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluşunun 101’inci yılını Coşkunöz Holding, çalışanlarının çocuklarının çizdiği resimlerle kutladı. Çocuklar “Hayalimizdeki Çevre” teması ile özledikleri doğayı ve çevreyi resme döktü. Çocukluğun geniş düş dünyasını ve çocukların bu dünyadan beklentilerini yansıtan rengarenk resimlere, holdingin web sitesinden ulaşılabiliyor. Holding çalışanlarının 4-14 yaş arası çocuklarının katıldığı resim şenliğinde katılımcılara sürpriz hediyeler de dağıtıldı.

Zor bir yılın ardından çocukların mutlu yarınları, temiz bir çevreyle birlikte hayal etmesini ve güç zamanlarda hayal gücünü kullanmanın insan için değerini göstermeyi hedefleyen resim şenliğine, holding çalışanlarının çocukları 180 resimle katıldı. Çocukların, hayal dünyasını kullandığı ve doğayı capcanlı renklerle boyadığı resimler, Coşkunöz Holding’in web sitesinde sergilenmeye devam edecek. Çocukların ve gençlerin eğitimine verdiği önem ve yürüttüğü projelerle ülkenin geleceğine ışık tutmaya çalışan Holding, resim şenliğiyle de çocukların düş kurup umut etmeye devam etmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.